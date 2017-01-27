Причиною смерті В.Болотова міг бути інфаркт - ЗМІ

"За попередньою версією, у нього стався інфаркт, але поки точної інформації немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що В.Болотов помер у своїй квартирі в Москві.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Підмосков’ї РФ помер перший ватажок самопроголошеної Луганській народної республіки Валерій Болотов.

Як повідомляв УНН, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк назвав “Бояришник” можливою причиною смерті першого ватажка самопроголошеної Луганській народної республіки Валерія Болотова.