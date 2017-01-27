Причиной смерти В.Болотова мог быть инфаркт - СМИ

"По предварительной версии, у него случился инфаркт, но пока точной информации нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что В.Болотов умер в своей квартире в Москве.

Напомним, сегодня стало известно, что в Подмосковье РФ умер первый предводитель самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов.

Как сообщал УНН, советник министра внутренних дел З.Шкиряк назвал "Боярышник" возможной причиной смерти первого главаря самопровозглашенной Луганской народной республики Валерия Болотова.