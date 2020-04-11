Причиною лісових пожеж у 95% випадків є людська діяльність - Геращенко

“В Україні за минулий рік було 17 тисяч лісових пожеж. Як правило, нам вдається їх локалізувати на початкових етапах. Однак, ця зима була незвичайною. Практично не було снігу і тому земля була висохлою. І зараз, останні три тижні, завдяки антициклону і сонячним променям, все висохло. У 95% випадків причинами лісових пожеж є, на жаль, діяльність людини. Або це навмисний підпал, або це бажання погратися з вогнем”, — сказав Антон Геращенко.

Він додав, що поліція затримала 27-річного жителя одного з сіл, що прилягають до зони відчуження, який, за свідченнями свідків, розважався тим, що намагався підпалити траву.

“І він її підпалив. І це послужило початком величезної-величезної пожежі, в результаті якого тисячі людей зараз, які живуть ближче до зони відчуження, страждають від того, що доводиться дихати димом. Інша частина питання це те, що під час сільгоспробіт багато наших громадян вважають, що випалити траву — це правильно, що це добре для землі. Це не так. Це погано для всіх оточуючих. За це передбачена відповідальність і я повністю підтримую ініціативу депутатського корпусу і міністерство буде виступати в парламенті, щоб підняли рівень штрафів”, — сказав Антон Геращенко.

На його думку, тільки за допомогою штрафів вирішити проблему неможливо — потрібно прищеплювати людям повагу до лісу.

“Ми звернемося офіційно з пропозицією вводити певні години занять серед старшокласників, щоб вже діти зрозуміли, що потрібно поважати природу і не кидати сірники де попало. Друге питання, це докорінна зміна політики в лісо-господарській сфері. Саме лісники зобов’язані витрачати час і гроші і використовувати технології для того, щоб запобігати пожежі. Набагато простіше пожежі запобігти, ніж вже далі її гасити”, — сказав Антон Геращенко.

Він також додав, що лісники повинні робити спеціальні смуги в лісах, прокопані траншеї, шари піску, які б запобігали пожежі, а також встановити відеокамери, на яких було б видно хто і на якій машині заїжджає в ліс.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі.