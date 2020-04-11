Причиною лісових пожеж у 95% випадків є людська діяльність - Геращенко

ukru
16:58 • 52555 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 127146 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 220547 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 222947 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 224279 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 216470 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 188794 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185198 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145641 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150066 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 106781 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 141737 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 148343 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 126859 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 240146 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 220550 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 222952 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 224285 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 216475 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 188798 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 34775 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 15878 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 126859 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 141737 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 111896 перегляди
Актуальне
Причиною лісових пожеж у 95% випадків є людська діяльність - Геращенко

Причиною лісових пожеж у 95% випадків є людська діяльність - Геращенко

Київ • УНН

 • 13211 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У 95% випадків причиною лісових пожеж є діяльність людини — навмисний підпал або бажання погратися з вогнем. Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає кореспондент УНН.

“В Україні за минулий рік було 17 тисяч лісових пожеж. Як правило, нам вдається їх локалізувати на початкових етапах. Однак, ця зима була незвичайною. Практично не було снігу і тому земля була висохлою. І зараз, останні три тижні, завдяки антициклону і сонячним променям, все висохло. У 95% випадків причинами лісових пожеж є, на жаль, діяльність людини. Або це навмисний підпал, або це бажання погратися з вогнем”, — сказав Антон Геращенко.

Він додав, що поліція затримала 27-річного жителя одного з сіл, що прилягають до зони відчуження, який, за свідченнями свідків, розважався тим, що намагався підпалити траву.

“І він її підпалив. І це послужило початком величезної-величезної пожежі, в результаті якого тисячі людей зараз, які живуть ближче до зони відчуження, страждають від того, що доводиться дихати димом. Інша частина питання це те, що під час сільгоспробіт багато наших громадян вважають, що випалити траву — це правильно, що це добре для землі. Це не так. Це погано для всіх оточуючих. За це передбачена відповідальність і я повністю підтримую ініціативу депутатського корпусу і міністерство буде виступати в парламенті, щоб підняли рівень штрафів”, — сказав Антон Геращенко.

На його думку, тільки за допомогою штрафів вирішити проблему неможливо — потрібно прищеплювати людям повагу до лісу.

“Ми звернемося офіційно з пропозицією вводити певні години занять серед старшокласників, щоб вже діти зрозуміли, що потрібно поважати природу і не кидати сірники де попало. Друге питання, це докорінна зміна політики в лісо-господарській сфері. Саме лісники зобов’язані витрачати час і гроші і використовувати технології для того, щоб запобігати пожежі. Набагато простіше пожежі запобігти, ніж вже далі її гасити”, — сказав Антон Геращенко.

Він також додав, що лісники повинні робити спеціальні смуги в лісах, прокопані траншеї, шари піску, які б запобігали пожежі, а також встановити відеокамери, на яких було б видно хто і на якій машині заїжджає в ліс.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,032.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.60
Ethereum
$1,967.57