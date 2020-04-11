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Причиной лесных пожаров в 95% случаев является деятельность человека - Геращенко

Причиной лесных пожаров в 95% случаев является деятельность человека - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 13210 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В 95% случаев причиной лесных пожаров является деятельность человека — намеренный поджог или желание поиграться с огнем. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.

“В Украине за прошлый год было 17 тысяч лесных пожаров. Как правило, нам удается их локализовывать на начальных этапах. Однако, эта зима было необычной. Практически не было снега и поэтому земля была высохшей. И сейчас, последние три недели, благодаря антициклону и солнечным лучам, все высохло. В 95% случаев причинами лесных пожаров является, к сожалению, деятельность человека. Или это намеренный поджог, или это желание поиграться с огнем”, — сказал Антон Геращенко.

Он добавил, что полиция задержала 27-летнего жителя одной из деревень, примыкающих к зоне отчуждения, который, по показаниям свидетелей, развлекался тем, что пытался поджечь траву.

“И он ее поджег. И это послужило началом огромного-огромного пожара, в результате которого тысячи людей сейчас, которые живут ближе к зоне отчуждения, страдают от того, что приходится дышать дымом. Другая часть вопроса это то, что во время сельхозработ многие наши граждане считают, что выжечь траву — это правильно, что это хорошо для земли. Это не так. Это плохо для всех окружающих. За это предусмотрена ответственность и я полностью поддерживаю инициативу депутатского корпуса и министерство будет выступать в парламенте, чтобы подняли уровень штрафов”, — сказал Антон Геращенко.

По его мнению, только с помощью штрафов решить проблему невозможно — нужно прививать людям уважение к лесу.

“Мы обратимся официально с предложением вводить определенные часы занятий среди старшеклассников, чтобы уже дети поняли, что нужно уважать природу и не бросать спички где попало. Второй вопрос, это коренное изменение политики в лесо-хозяйственной сфере. Именно лесники обязаны тратить время и деньги и использовать технологии для того, чтобы предотвращать пожары. Гораздо проще пожар предотвратить, чем уже дальше его тушить”, — сказал Антон Геращенко.

Он также добавил, что лесники должны делать специальные полосы в лесах, прокопанные траншеи, слои песка, которые бы предотвращали пожары, а также установить видеокамеры, на которых было бы видно кто и на какой машине заезжает в лес.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары.

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