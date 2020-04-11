Причиной лесных пожаров в 95% случаев является деятельность человека - Геращенко

“В Украине за прошлый год было 17 тысяч лесных пожаров. Как правило, нам удается их локализовывать на начальных этапах. Однако, эта зима было необычной. Практически не было снега и поэтому земля была высохшей. И сейчас, последние три недели, благодаря антициклону и солнечным лучам, все высохло. В 95% случаев причинами лесных пожаров является, к сожалению, деятельность человека. Или это намеренный поджог, или это желание поиграться с огнем”, — сказал Антон Геращенко.

Он добавил, что полиция задержала 27-летнего жителя одной из деревень, примыкающих к зоне отчуждения, который, по показаниям свидетелей, развлекался тем, что пытался поджечь траву.

“И он ее поджег. И это послужило началом огромного-огромного пожара, в результате которого тысячи людей сейчас, которые живут ближе к зоне отчуждения, страдают от того, что приходится дышать дымом. Другая часть вопроса это то, что во время сельхозработ многие наши граждане считают, что выжечь траву — это правильно, что это хорошо для земли. Это не так. Это плохо для всех окружающих. За это предусмотрена ответственность и я полностью поддерживаю инициативу депутатского корпуса и министерство будет выступать в парламенте, чтобы подняли уровень штрафов”, — сказал Антон Геращенко.

По его мнению, только с помощью штрафов решить проблему невозможно — нужно прививать людям уважение к лесу.

“Мы обратимся официально с предложением вводить определенные часы занятий среди старшеклассников, чтобы уже дети поняли, что нужно уважать природу и не бросать спички где попало. Второй вопрос, это коренное изменение политики в лесо-хозяйственной сфере. Именно лесники обязаны тратить время и деньги и использовать технологии для того, чтобы предотвращать пожары. Гораздо проще пожар предотвратить, чем уже дальше его тушить”, — сказал Антон Геращенко.

Он также добавил, что лесники должны делать специальные полосы в лесах, прокопанные траншеи, слои песка, которые бы предотвращали пожары, а также установить видеокамеры, на которых было бы видно кто и на какой машине заезжает в лес.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары.