Прибирання за мільйони: Мін’юст кардинально збільшив витрати на клінінгові послуги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністерство юстиції України кардинально збільшило свої витрати на клінінгові послуги, якщо у 2015 році за прибирання приміщень готові були заплатити 850 тис. грн, то на 2021 рік міністерство готове виділити 2,4 млн грн, передає УНН із посиланням на ProZorro.
Міністерство юстиції України в кінці листопада 2020 року на ProZorro провело тендер на закупівлю послуг з прибирання приміщень на 2021 рік. Клінінгові послуги повинні проводитися у приміщеннях міністерства у Києві за адресами вул. Городецького, 13 та пров. Рильський, 10.
Так, за прибирання приміщень, прилеглих територій та прибирання снігу та льоду у зимовий період Мін’юст готовий заплатити 2,4 млн грн.
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Серед семи учасників торгів переможцем стало ТОВ “ДАН ДЕВЕЛОПМЕНТ”, яке запропонувало свої послуги за 1,6 млн грн. Наразі ТОВ повідомило про намір укласти договір.
У 2015 році, за даними державних закупівель, міністерство готове було платити за прибирання 850 тис. грн, а після торгів послуги обійшлися у 731 тис. грн за рік.
За даними ProZorrо на отримання послуг з прибирання Мін’юст щороку збільшував свої витрати. Відтак, динаміка цін виглядала так:
у 2017 році 1,64 млн грн.
у 2018 році 1,75 млн грн.
у 2019 році 1,995 млн грн.
у 2020 році 1,958 млн грн.
у 2021 році міністерство запропонувало 2,4 млн грн.
Нагадаємо, влітку 2020 року у міжнародному Рейтингу прозорості публічних закупівель, що проводить Інститут розвитку та свободи інформації (IDFI, Грузія) спільно з іншими організаціями, Україна посіла перше місце, набравши 97,05 балів зі 100.