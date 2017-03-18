При зіткненні двох легких літаків загинула людина у Канаді
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Канаді в місті Монреаль при зіткненні двох легких літаків Cessna 152 загинув чоловік, передає УНН з посиланням на CBC.
Ще три людини отримали поранення.
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Уточнюється, що інцидент стався над місцевим торговим центром. Відвідувачі були евакуйовані.
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Причини події встановлюються. За даними телеканалу, диспетчер попереджав пілота про небезпечне зближення.