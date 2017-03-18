При столкновении двух легких самолетов погиб человек в Канаде
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Канаде в городе Монреаль при столкновении двух легких самолетов Cessna-152 погиб человек, передает УНН со ссылкой на CBC.
Еще три человека получили ранения.
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Уточняется, что инцидент произошел над местным торговым центром. Посетители были эвакуированы.
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Причины происшествия устанавливаются. По данным телеканала, диспетчер предупреждал пилота об опасном сближении.