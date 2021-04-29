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При виході з посту важливо дотримуватися помірності і порядку прийому їжі - дієтолог

При виході з посту важливо дотримуватися помірності і порядку прийому їжі - дієтолог

Київ • УНН

 • 17269 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Виходити з поста потрібно, поступово, дотримуючись помірності і порядку прийому їжі. Трапезу краще починати з овочів, а закінчувати білковою їжею. Таку пораду дала дієтолог Олена Єгорова в коментарі кореспонденту УНН.

Цитата

"Якщо людина перебувала на органічному раціоні харчування, дійсно дотримувався посту, то основне правило це не їсти великими порціями, не їсти відразу багато їжі тваринного походження. Зазвичай стіл складається з яєць, м'яса, частіше свинина, хоча буває і яловичина, свинина і просто вироби з м'яса", - сказала Єгорова.

Деталі

За її словами, в першу чергу потрібна поміркованість.

"Якщо ви розговілися так би мовити, то це не означає що ви повинні наїстися так, як ніби ви не їли 10 днів. Важливо дотримання порядку прийому їжі. Спочатку бажано їсти все сире - це овочі, салати для того, щоб організм отримав клітчатку, а потім закінчити трапезу білковою їжею. Тобто яйцями, м'ясом і рибою", - розповіла Єгорова.

Також дієтолог рекомендує їсти паску окремо від усього прийому їжі, або на самому початку. Тому що, в шлунок такі легкі вуглеводи проходять транзитом, тому з'їдена в подальшому білкова їжа там залишиться на 2-3 години і буде довго перетравлюватися.

"Тому, щоб не було проблем у вигляді тяжкості в шлунку, дискомфорту, то бажано ці види їжі розділяти", - додала Єгорова.

Доповнення

Виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин повідомляв, що в Україні в цьому році в середньому великодній кошик буде дорожчим приблизно на 15-18%. Найбільше буде коштувати він в Києві - до 920 грн.

Дієтолог рекомендувала виключити жирне м'ясо під час "ковідуа" і людям у віці 45+.

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що є деякі дані, які дозволяють припустити, що споживання червоного м'яса може стати причиною розвитку колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Денний раціон людини, що прагне позбутися зайвої ваги, повинен на 75-80% складатися з продуктів рослинного походження, але при цьому містити також білки і жири.

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