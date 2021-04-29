При выходе из поста важно соблюдать умеренность и порядок приема пищи - диетолог

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“Если человек находился на органичном рационе питания, действительно соблюдал пост, то основное правило это не кушать большими порциями, не кушать сразу много пищи животного происхождения. Обычно стол состоит с яиц, мяса, чаще свинина, хотя бывает и говядина, буженина и просто изделия из мяса”, — сказала Егорова.

Детали

По ее словам, в первую очередь нужна умеренность.

“Если вы разговелись как говориться, то это не значит что вы должны наесться так, как будто вы не ели 10 дней. Важно соблюдение порядка приема пищи. Сначала желательно кушать все сырое — это овощи, салаты для того, чтобы организм получил клетчатку, а потом закончить трапезу белковой пищей. То есть яйцами, мясом и рыбой”, - рассказала Егорова.

Также диетолог рекомендует кушать паску отдельно от всего приема пищи, либо в самом начале. Потому что, в желудок такие легкие углеводы проходят транзитом, поэтому съеденная в дальнейшем белковая пища там останется на 2-3 часа и долго перевариваться.

“Поэтому что бы не было проблем в виде тяжести в желудке, дискомфорта, то желательно эти виды пищи разделять”, — добавила Егорова.

Дополнение

Исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщал, что в Украине в этом году в среднем пасхальная корзина будет дороже примерно на 15-18%. Больше всего будет стоить он в Киеве — до 920 грн.

Диетолог рекомендовала исключить жирное мясо во время “ковида” и людям в возрасте 45+.



Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что потребление красного мяса может стать причиной развития колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Дневной рацион человека, стремящегося избавиться от лишнего веса, должен на 75-80% состоять из продуктов растительного происхождения, но при этом содержать также белки и жиры.