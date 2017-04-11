При розгоні протестів проти президента Венесуели Н.Мадуро постраждали 200 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Марш венесуельської опозиції в Каракасі в понеділок, 10 квітня, переріс в зіткнення з поліцією. В результаті постраждали близько 200 осіб, силовики застосували сльозогінний газ, передає УНН з посиланням на DW.
Акція венесуельської опозиції в Каракасі закінчилася зіткненнями з поліцією. Силовики застосували сльозогінний газ. Близько 200 людей постраждали, щонайменше 18 - затримані.
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Нагадаємо, що минулого тижня Верховний суд Венесуели наділив главу держави Ніколаса Мадуро можливістю діяти фактично в обхід парламенту, а також оголосив про те, що бере на себе повноваження вищого законодавчого органу до тих пір, поки буде зберігатися “ситуація неповаги” по відношенню до судової влади.
Пізніше Верховний суд зважив на заклик Ради безпеки Венесуели і переглянув рішення, що стосується парламенту.