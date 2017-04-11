При разгоне протестов против президента Венесуэлы Н.Мадуро пострадали 200 человек

Акция венесуэльской оппозиции в Каракасе закончилась столкновениями с полицией. Силовики применили слезоточивый газ. Около 200 человек пострадали, по меньшей мере 18 - задержаны.

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Напомним, что на прошлой неделе Верховный суд Венесуэлы наделил главу государства Николаса Мадуро возможностью действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя полномочия высшего законодательного органа до тех пор, пока будет сохраняться "ситуация неуважения» по отношению к судебной власти .

Позже Верховный суд учел призыв Совета безопасности Венесуэлы и пересмотрел решение, касающееся парламента.