При разгоне протестов против президента Венесуэлы Н.Мадуро пострадали 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Марш венесуэльской оппозиции в Каракасе в понедельник, 10 апреля, перерос в столкновения с полицией. В результате пострадали около 200 человек, силовики применили слезоточивый газ, передает УНН со ссылкой на DW.
Акция венесуэльской оппозиции в Каракасе закончилась столкновениями с полицией. Силовики применили слезоточивый газ. Около 200 человек пострадали, по меньшей мере 18 - задержаны.
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Напомним, что на прошлой неделе Верховный суд Венесуэлы наделил главу государства Николаса Мадуро возможностью действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя полномочия высшего законодательного органа до тех пор, пока будет сохраняться "ситуация неуважения» по отношению к судебной власти .
Позже Верховный суд учел призыв Совета безопасности Венесуэлы и пересмотрел решение, касающееся парламента.