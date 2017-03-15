При отруєнні сурогатом надати допомогу вдома неможливо – лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. При алкогольних отруєннях надати людині кваліфіковану допомогу в домашніх умовах не можливо. Про це у коментарі УНН розповіла доцент кафедри гігієни та екології людини (НМАПО) імені П.Л.Шупика, головний позаштатний токсиколог управління охорони здоров'я Київської області Наталія Курділь.
За словами лікаря, найбільш популярними токсичними домішками, які використовують для приготування сурогатного алкоголю, є метанол та етиленгліколь. Ці дві речовини можуть призвести навіть до летальних випадків.
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Також, на переконання Н.Курділь, сурогатний алкоголь сьогодні виготовляється промисловими масштабами.
У разі вживання неякісної алкогольної продукції, треба максимально оперативно звертатися до лікаря, наголошує лікар.
“У будь-якому випадку при алкогольних отруєннях в домашніх умовах людині надати кваліфіковану допомогу не можливо. Потрібно звертатися до лікарні інтенсивного лікування, які в нас є, колишні районні лікарні, які зараз в принципі налаштовані на прийом хворих”, — сказала вона.
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Н.Курділь пояснила, що головне, у разі отруєння сурогатом, — промити шлунок.
“Це — промивання шлунку і вживання активованого вугілля, але вугілля не сорбує токсини, просто активоване вугілля входить в стандарти невідкладної медичної допомоги при будь-якій невідомій отруті. Тому, в принципі, медики дають активоване вугілля і дають лужні розчини, напої, звичайна вода трохи підсолена, збалансовані розчини у вигляді регідрону, але, по-перше, треба дати нормальну кількість води, рідини, і викликати блювання, щоб людина хоча б оці верхні шари які вона вжила алкоголю, щоб вона їх скинула, і треба безумовно звертатись за меддопомогою.
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Це може бути фельдшерсько-акушерський пункт або амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги, там можуть поставити крапельницю, там можуть дати додатковий розчин, там можуть ввести прості антидоти і потім людину транспортувати, у разі, якщо стан її викликає занепокоєння — транспортувати в лікарню інтенсивного лікування. Якщо людина в комі, без свідомості, якщо вона знайдена при невизначених обставинах, якщо поряд є пляшки, які мають не типовий вигляд і смак, то — це токсикологічні центри”, — розповіла лікар.
Нагадаємо, за повідомленням Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів торік в Україні зареєстровані 96 випадків отруєнь неякісним алкоголем, із яких 49 смертельних.
Так, у Харківській області зареєстровані 77 випадків отруєння сурогатами алкоголю. Із загальної кількості постраждалих 36 осіб померло. У Донецькій області в м. Лимані зареєстровані 9 випадків отруєння, з них 5 завершилися летально. Також 5 осіб померло в місті Миколаєві, мешканці мікрорайону Тернівка. У м. Рубіжне Луганської області отруїлись і померли 2 осіб, у м. Бердичів Житомирської області отруїлись 3 осіб, 1 особа померла. За результатами судмедекспертизи, у померлих виявили в крові метанол.
Також нагадаємо, постачальник метанолу для сурогату, який вбив десятки людей, заплатить 1,7 тис. грн штрафу.