При отруєнні сурогатом надати допомогу вдома неможливо – лікар

За словами лікаря, найбільш популярними токсичними домішками, які використовують для приготування сурогатного алкоголю, є метанол та етиленгліколь. Ці дві речовини можуть призвести навіть до летальних випадків.

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Також, на переконання Н.Курділь, сурогатний алкоголь сьогодні виготовляється промисловими масштабами.

У разі вживання неякісної алкогольної продукції, треба максимально оперативно звертатися до лікаря, наголошує лікар.

“У будь-якому випадку при алкогольних отруєннях в домашніх умовах людині надати кваліфіковану допомогу не можливо. Потрібно звертатися до лікарні інтенсивного лікування, які в нас є, колишні районні лікарні, які зараз в принципі налаштовані на прийом хворих”, — сказала вона.

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Н.Курділь пояснила, що головне, у разі отруєння сурогатом, — промити шлунок.

“Це — промивання шлунку і вживання активованого вугілля, але вугілля не сорбує токсини, просто активоване вугілля входить в стандарти невідкладної медичної допомоги при будь-якій невідомій отруті. Тому, в принципі, медики дають активоване вугілля і дають лужні розчини, напої, звичайна вода трохи підсолена, збалансовані розчини у вигляді регідрону, але, по-перше, треба дати нормальну кількість води, рідини, і викликати блювання, щоб людина хоча б оці верхні шари які вона вжила алкоголю, щоб вона їх скинула, і треба безумовно звертатись за меддопомогою.

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Це може бути фельдшерсько-акушерський пункт або амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги, там можуть поставити крапельницю, там можуть дати додатковий розчин, там можуть ввести прості антидоти і потім людину транспортувати, у разі, якщо стан її викликає занепокоєння — транспортувати в лікарню інтенсивного лікування. Якщо людина в комі, без свідомості, якщо вона знайдена при невизначених обставинах, якщо поряд є пляшки, які мають не типовий вигляд і смак, то — це токсикологічні центри”, — розповіла лікар.

Нагадаємо, за повідомленням Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів торік в Україні зареєстровані 96 випадків отруєнь неякісним алкоголем, із яких 49 смертельних.

Так, у Харківській області зареєстровані 77 випадків отруєння сурогатами алкоголю. Із загальної кількості постраждалих 36 осіб померло. У Донецькій області в м. Лимані зареєстровані 9 випадків отруєння, з них 5 завершилися летально. Також 5 осіб померло в місті Миколаєві, мешканці мікрорайону Тернівка. У м. Рубіжне Луганської області отруїлись і померли 2 осіб, у м. Бердичів Житомирської області отруїлись 3 осіб, 1 особа померла. За результатами судмедекспертизи, у померлих виявили в крові метанол.

Також нагадаємо, постачальник метанолу для сурогату, який вбив десятки людей, заплатить 1,7 тис. грн штрафу.