При отравлении суррогатом оказать помощь дома невозможно - врач

По словам врача, наиболее популярными токсичными примесями, которые используют для приготовления суррогатного алкоголя, является метанол и этиленгликоль. Эти два вещества могут привести даже к летальному исходу.

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Также, по мнению Н.Курдиль, суррогатный алкоголь сегодня изготавливается промышленными масштабами.

В случае употребления некачественной алкогольной продукции, надо максимально оперативно обращаться к врачу, отмечает врач.

"В любом случае при алкогольных отравлениях в домашних условиях человеку оказать квалифицированную помощь невозможно. Нужно обращаться в больницу интенсивного лечения, которые у нас есть, бывшие районные больницы, которые сейчас в принципе настроены на прием больных", - сказала она.

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Н.Курдиль объяснила, что главное, в случае отравления суррогатом, - промыть желудок.

"Это - промывание желудка и применение активированного угля, но уголь не сорбирует токсины, просто активированный уголь входит в стандарты неотложной медицинской помощи при любом неизвестном яде. Поэтому, в принципе, медики дают активированный уголь и дают щелочные растворы, напитки, обычная вода немного подсоленная, сбалансированные растворы в виде регидрона, но, во-первых, надо дать нормальное количество воды, жидкости, и вызвать рвоту, чтобы человек хотя бы эти верхние слои которые он принял алкоголя, чтобы он их сбросил, и надо безусловно обращаться за медпомощью.

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Это может быть фельдшерско-акушерский пункт или амбулатория первичной медико-санитарной помощи, там могут поставить капельницу, там могут дать дополнительный раствор, там могут ввести простые антидоты и потом человека транспортировать, в случае, если состояние его вызывает беспокойство - транспортировать в больницу интенсивного лечения. Если человек в коме, без сознания, если находится при неопределенных обстоятельствах, если рядом есть бутылки, которые имеют не типичный вид и вкус, то - это токсикологические центры", - рассказала врач.

Напомним, по сообщению Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в прошлом году в Украине зарегистрированы 96 случаев отравлений некачественным алкоголем, из которых 49 смертельных.

Так, в Харьковской области зарегистрировано 77 случаев отравления суррогатами алкоголя. Из общего количества пострадавших 36 человек умерли. В Донецкой области в г.Лимане зарегистрированы 9 случаев отравления, из них 5 завершились летально. Также 5 человек умерло в городе Николаеве, жители микрорайона Терновка. В г.Рубежное Луганской области отравились и умерли 2 человека, в г.Бердичев Житомирской области отравились 3 человека, 1 человек умер. По результатам судмедэкспертизы, у умерших обнаружили в крови метанол.

Также напомним, поставщик метанола для суррогата, который убил десятки людей, заплатит 1,7 тыс. грн штрафа.