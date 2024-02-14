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Президент УСПП закликав назвати прізвища податківців, які шкодять бізнесу

Президент УСПП закликав назвати прізвища податківців, які шкодять бізнесу

Київ • УНН

 • 244026 перегляди

Президент УСПП закликає публічно називати прізвища податківців, які безпідставно завдають шкоди бізнесу, блокуючи податкові накладні або відкриваючи необґрунтовані кримінальні справи.

Повинні бути названі прізвища чиновників, які своїми діями з блокування податкових накладних чи необґрунтованому відкриттю кримінальних проваджень або арешту рахунків чинять шкоду бізнесу. Таку думку у коментарі УНН висловив президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

"Не так давно була зустріч з Генпрокурором з цих питань (взаємодії представників органів влади, зокрема податківців та бізнесу – ред.), і я особисто йому запропонував – що так як прізвища корупціонерів які майорять в інтернеті – ми повинні знати прізвища чиновників, які своїми діями по блокуванню податкових накладних чи необгрунтованому відкриттю кримінальних справ, арешту рахунків наносять шкоду бізнесу. Як кажуть – держава повинна знати своїх героїв, і це відповідальність повинна бути взаємною, в справедливій державі, за яку ми воюємо",  - сказав Кінах, погодившись з тим, що покарання за перешкоди у веденні бізнесу має бути невідворотнім, а прізвища тих, хто шкодить національній економіці мають бути відомі усьому суспільству.

Кінах наголосив, що в у мовах війни дуже важливо створити умови стійкості національної економіки. І дуже важливим є збереження робочих місць, з тим аби повернути людей, які виїхали за кордон.

Він також нагадав, що за підсумками 2023 року за рахунок власної економіки Україна профінансувала тільки 45% видатків.

Він також наголосив, що важливим у цьому аспекті є постійний діалог між представниками влади та бізнесу.  Він зауважив, що УСПП працює на цьому поприщі і деякі напрацьовані ними пропозиції були зокрема враховані і податківцями, але не всі.

Незабаром очікується підписання меморандуму між представниками бізнесу та ДПС про взаємодію, "про підсилення комунікації, про діалог і роботи по принципу не мужньо боротися з проблемою коли вона виникла, а долати ці проблеми методом випередження".

Боротьба за виживання: як українській бізнес потерпає від дій податкової13.02.24, 09:46 • 28278 переглядiв

Додамо

Європейська Бізнес Асоціація, яка регулярно проводить оцінку Податкового індексу, фіксує, що за останній рік суттєво зросла кількість скарг представників українського бізнесу необґрунтовані інформаційні запити та штучне блокування податкових накладних.

Як вказується у статистиці Ради бізнес-омбудсмена, у третьому кварталі 2023 року 57% скарг від представників бізнесу стосувалися податкових питань.

Як зазначив бізнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема в бізнесі навіть не в рівні податків, а в стилі адміністрування. Окрім того, він додав, що податкова і митниця 90-94% справ програють у судах.

На думку експертів, така ситуація з судами свідчить про зловживання податківцями своїми повноваженнями, адже суди розбивають ці рішення.

Дехто, як от економічний аналітик Павло Себастьянович, прямо називає це "схемами".  Серед основних таких схем він називає фіктивний експорт, реєстрацію фіктивного ПДВ від фіктивних компаній, експорт товарів за фіктивними документами з фіктивним ПДВ і повернення вже реального ПДВ, скрутки, блокування податкових накладних, надання статусу ризикового підприємству і організація тіньових схем зі зняття цього статусу.

Член Ради Асоціації платників податків Дмитро Олексієнко вважає, що за такою політикою адміністрування стоїть народний депутат, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, адже без його відома у ДПС не ухвалюються жодні важливі рішення. І він фактично керує податковою через свого колишнього помічника Євгена Сокура.

Водночас сам Гетманцев назвав свою діяльність щодо податкової – "парламентським контролем". Він також відкинув звинувачення про те, що перебирає на себе повноваження виконавчої влади, вказавши, що просто допомагає підприємцям. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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