Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
Президент УСПП призывает публично называть фамилии налоговиков, которые безосновательно наносят вред бизнесу, блокируя налоговые накладные или открывая необоснованные уголовные дела.
Оползень на турецкой золотодобывающей шахте вызвал беспокойство из-за загрязнения реки Евфрат цианидами
Оползень на золотом руднике на востоке Турции вызвал беспокойство относительно потенциального загрязнения реки Евфрат цианидами из обвалившейся шахты.
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К
Воздушная тревога была объявлена по всей Украине после того, как российский самолет МиГ-31К, способный нести ракеты "Кинжал", поднялся в воздух с аэродрома в Нижегородской области.
В ОП объяснили, что путин хочет заморозить войну в Украине, чтобы восстановить военный потенциал рф
президент россии владимир путин хочет заморозить конфликт в Украине, чтобы россия могла восстановить свой военный потенциал, усилить мобилизацию и сформировать агрессивный альянс.
Оккупанты на Авдеевском направлении сосредоточили около 50 тыс. человек личного состава
россияне сосредоточили около 50 000 военнослужащих на Авдеевском направлении, создавая угрозу украинским путям снабжения города.
Из Украины хотели в посылке вывезти останки древних существ возрастом 400 млн лет
Таможенники обнаружили и изъяли окаменелости возрастом около 400 миллионов лет, которые нелегально вывозили из Украины в Тайвань в международной посылке.
На нескольких газопроводах в Иране произошла серия взрывов, власти квалифицировали инциденты как теракт
Взрывы на нескольких газопроводах в Иране были квалифицированы властями как террористический акт.
Уничтожение корабля рф "цезарь куников": предварительно, большинство экипажа погибло - ГУР
Большинство членов экипажа российского десантного корабля "цезарь куников" погибли, когда корабль был уничтожен Украиной.
Украина призывает FATF внести россию в черный список на фоне усиления связей с Ираном и КНДР
Украина призвала FATF внести россию в черный список на предстоящем заседании из-за растущих финансовых связей россии с Ираном и Северной Кореей, которые угрожают глобальной безопасности.
В Черкасской области через суд хотят вернуть земли под Успенским собором в Каневе, которые "захватила" УПЦ (МП)
Прокуратура просит вернуть государству право собственности на землю, на которой расположен Успенский собор 12 века в Черкасской области.