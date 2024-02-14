Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Должны быть названы фамилии чиновников, которые своими действиями по блокированию налоговых накладных или необоснованному открытию уголовных производств или аресту счетов наносят вред бизнесу. Такое мнение в комментарии УНН высказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

"Не так давно была встреча с Генпрокурором по этим вопросам (взаимодействия представителей органов власти, в частности налоговиков и бизнеса - ред.), и я лично ему предложил - что так как фамилии коррупционеров которые майорят в интернете - мы должны знать фамилии чиновников, которые своими действиями по блокированию налоговых накладных или необоснованному открытию уголовных дел, аресту счетов наносят вред бизнесу. Как говорится - государство должно знать своих героев, и это ответственность должна быть взаимной, в справедливом государстве, за которое мы воюем", - сказал Кинах, согласившись с тем, что наказание за препятствия в ведении бизнеса должно быть неотвратимым, а фамилии тех, кто вредит национальной экономике должны быть известны всему обществу.

Кинах отметил, что в условиях войны очень важно создать условия устойчивости национальной экономики. И очень важным является сохранение рабочих мест, с тем чтобы вернуть людей, которые выехали за границу.

Он также напомнил, что по итогам 2023 года за счет собственной экономики Украина профинансировала только 45% расходов.

Он также отметил, что важным в этом аспекте является постоянный диалог между представителями власти и бизнеса. Он отметил, что УСПП работает на этом поприще и некоторые наработанные ими предложения были в частности учтены и налоговиками, но не все.

Вскоре ожидается подписание меморандума между представителями бизнеса и ГНС о взаимодействии, "об усилении коммуникации, о диалоге и работе по принципу не мужественно бороться с проблемой когда она возникла, а преодолевать эти проблемы методом опережения".

Борьба за выживание: как украинский бизнес страдает от действий налоговой

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Европейская Бизнес Ассоциация, которая регулярно проводит оценку Налогового индекса, фиксирует, что за последний год существенно возросло количество жалоб представителей украинского бизнеса на необоснованные информационные запросы и искусственное блокирование налоговых накладных.

Как указывается в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема в бизнесе даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения.

Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами". Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокирование налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.