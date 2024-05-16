Президент підписав укази про вихід України з низки угод та рішень СНД
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав укази про вихід України з кількох угод і рішень СНД, що стосуються стратегічних сил, збройних сил, прикордонних військ, роззброєння та внутрішніх справ.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 травня, підписав укази про вихід України з низки угод, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав. Про це повідомляє Рубрика, посилаючись на Офіс Президента, передає УНН.
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На сайті зазначено, що Президент підписав чотири укази. Один із них свідчить, що Україна вийшла з угоди між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав щодо Стратегічних сил.
Другий указ говорить про те, що Україна вийшла з угоди Ради глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про Збройні сили і Прикордонні війська.
Третій передбачає, що Україна вийшла з угоди про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння. У четвертому вказується, що Україна вийде з таких рішень Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав:
- Рішення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав;
- Рішення про внесення змін і доповнень до положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав;
- Рішення про внесення змін і доповнень до положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.
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