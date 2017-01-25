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Президія СДПН одноголосно підтримала висунення Мартіна Шульца кандидатом в канцлери

Президія СДПН одноголосно підтримала висунення Мартіна Шульца кандидатом в канцлери

Київ • УНН

 • 7411 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Президія Соціал-демократичної партії Німеччини у вівторок, 24 січня, одноголосно підтримала висунення колишнього президента Європарламенту Мартіна Шульца на посаду голови партії та кандидатом в канцлери від СДПН на найближчих виборах до Бундестагу. Про це повідомив чинний голова партії Зіґмар Ґабріель, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Сам М.Шульц заявив про свою налаштованість на підтримку ЄС та боротьбу з популістами.

“Зі мною не буде жодних випадів проти Європи. Зі мною не буде жодного цькування меншин. У цьому суспільстві, яке все більше дрейфує в різні боки, я рішуче оголошую війну усім популістам та екстремістським ворогам нашої демократії та наших плюралістичних цінностей”, — заявив він.

Нагадаємо, З.Ґабріель відмовився від висунення на посаду канцлера ФРН від своєї політичної партії на виборах до Бундестагу та запропонував кандидатуру колишнього президента Європарламенту Мартіна Шульца. Натомість З.Ґабріель планує стати міністром закордонних справ Німеччини.

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