Президиум СДПГ единогласно поддержал выдвижение Мартина Шульца кандидатом в канцлеры
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Президиум Социал-демократической партии Германии во вторник, 24 января, единогласно поддержал выдвижение бывшего президента Европарламента Мартина Шульца на пост председателя партии и кандидатом в канцлеры от СДПГ на ближайших выборах в Бундестаг. Об этом сообщил действующий председатель партии Зигмар Габриэль, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Сам М.Шульц заявил о своем настрое на поддержку ЕС и борьбу с популистами.
"Со мной не будет никаких выпадов против Европы. Со мной не будет травли меньшинств. В этом обществе, которое все больше дрейфует в разные стороны, я решительно объявляю войну всем популистам и экстремистским врагам нашей демократии и наших плюралистических ценностей ", - заявил он.
Напомним, З.Ґабриель отказался от выдвижения на пост канцлера ФРГ от своей политической партии на выборах в Бундестаг и предложил кандидатуру бывшего президента Европарламента Мартина Шульца. Зато З.Ґабриель планирует стать министром иностранных дел Германии.