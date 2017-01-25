Президиум СДПГ единогласно поддержал выдвижение Мартина Шульца кандидатом в канцлеры

Сам М.Шульц заявил о своем настрое на поддержку ЕС и борьбу с популистами.

"Со мной не будет никаких выпадов против Европы. Со мной не будет травли меньшинств. В этом обществе, которое все больше дрейфует в разные стороны, я решительно объявляю войну всем популистам и экстремистским врагам нашей демократии и наших плюралистических ценностей ", - заявил он.

Напомним, З.Ґабриель отказался от выдвижения на пост канцлера ФРГ от своей политической партии на выборах в Бундестаг и предложил кандидатуру бывшего президента Европарламента Мартина Шульца. Зато З.Ґабриель планирует стать министром иностранных дел Германии.