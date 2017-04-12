Президенту запропонували призначити головою НБУ В.Ющенка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президенту запропонували призначити головою Національного банку України Віктора Ющенка. Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних петицій Президента України, передає УНН.
“Віктор Андрійович Ющенко — є найкращою кандиатурою на пост Голови Національного Банку України, адже має досвід управління банківською системою у кризовий час. По-суті саме Ющенко є засновником банківської системи України та автором грошової реформи, яка врятувала країну від дефолту. Тому зараз в умовах кризи в економіці та банківський системі лише Віктор Ющенко вбачається єдиним кандидатом на цей пост, який здатен змінити ситуацію”, — йдеться в петиції.
Автором петиції виступив Дмитро Поліщук.
Петиція була зареєстрована 11 квітня і наразі набрала 26 підписів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 90 днів.
Нагадаємо, що Віктор Ющенко перебував на посаді голови Національного банку з 26 січня 1993 року по 11 січня 2000 року.
Як повідомляв УНН, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.