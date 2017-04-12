Президенту предложили назначить главой НБУ Ющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президенту предложили назначить главой Национального банка Украины Виктора Ющенко. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций Президента Украины, передает УНН.
"Виктор Андреевич Ющенко - является лучшей кандиатурой на пост Главы Национального Банка Украины, поскольку имеет опыт управления банковской системой в кризисное время. По сути именно Ющенко является основателем банковской системы Украины и автором денежной реформы, которая спасла страну от дефолта. Поэтому сейчас в условиях кризиса в экономике и банковской системе только Виктор Ющенко видится единственным кандидатом на этот пост, который способен изменить ситуацию", - говорится в петиции.
Автором петиции выступил Дмитрий Полищук.
Петиция была зарегистрирована 11 апреля и пока набрала 26 подписей с 25 тыс. необходимых. К концу сбора подписей осталось 90 дней.
Напомним, что Виктор Ющенко занимал должность председателя Национального банка с 26 января 1993 по 11 января 2000 года.
Как сообщал УНН, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.