Президенту України запропонували запровадити День горілки, сала і вареників
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Президенту України Петру Порошенку запропонували створити День горілки, сала і вареників і зробити його офіційним вихідним. Відповідна петиція розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.
“Створити національне свято 22 грудня — „День горілки, сала та вареників“. Зробити його офіційним вихідним. Наступний день має бути також офіційним вихідним”, — йдеться у петиції № 22/037040-еп.
Автором петиції виступив Дмитро Сібільов.
Петиція була розміщена на сайті Президента 23 травня 2017 року і вже набрала 58 голосів із 25 тис. необхідних. Збір голосів триватиме ще 89 днів.
Нагадаємо, Президенту України Петру Порошенку запропонували запровадити шестигодинний робочий день для українців.