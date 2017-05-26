Президенту Украины предложили ввести День водки, сала и вареников

"Создать национальный праздник 22 декабря - "День водки, сала и вареников". Сделать его официальным выходным. Следующий день должен быть также официальным выходным", - говорится в петиции № 22/037040-эп.

Автором петиции выступил Дмитрий Сибильов.

Петиция была размещена на сайте Президента 23 мая 2017 и уже набрала 58 голосов из 25 тыс. необходимых. Сбор голосов продлится еще 89 дней.

Напомним, Президенту Украины Петру Порошенко предложили ввести шестичасовой рабочий день для украинцев.