Президенту України запропонували виплачувати винагороду "приватним" борцям із корупцією

“Для реальної боротьби з корупцією необхідно ввести винагороду мінімум 1% від суми конфіскованого незаконно нажитого майна на користь особи або групи людей які розкрили і обгрунтували в суді винність посадовців. Цей закон можна застосовувати як і для державних службовців так і для приватного сектора, а саме чорні зарплати, махінації з майном, ввезення контрабанди, відкати і так далі”, — йдеться у петиції № 22/033293-еп.

Автором звернення виступив Дмитро Кішка.

Петиція зареєстрована 27 січня і вже набрала 36 голосів із 25 тис необхідних.

Нагадаємо, на офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, у якій українці просять Петра Порошенка створити каталог корупційних схем.