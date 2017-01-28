Президенту Украины предложили выплачивать вознаграждение "частным" борцам с коррупцией

"Для реальной борьбы с коррупцией необходимо ввести вознаграждение минимум 1% от суммы конфискованного незаконно нажитого имущества в пользу лица или группы людей, которые раскрыли и обосновали в суде виновность должностных лиц. Этот закон можно применять как и для государственных служащих, так и для частного сектора, а именно черные зарплаты, махинации с имуществом, ввоз контрабанды, откаты и так далее", - говорится в петиции № 22/033293-эп.

Автором обращения выступил Дмитрий Кишка.

Петиция зарегистрирована 27 января и уже набрала 36 голосов из 25 тыс. необходимых.

Напомним, на официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой украинцы просят Петра Порошенко создать каталог коррупционных схем.