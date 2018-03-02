Президенту України доповіли про звільнення двох українців - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Президенту України Петру Порошенко доповіли про звільнення двох українців, яких обміняли на росіян у форматі "2 на 2". Про це у Facebook повідомила віце-спікер Парламенту Ірина Геращенко, передає УНН.
"Тільки-но СБУ і голова прикордонної служби доповіли Президенту Украіни, що звільнені з російської в'язниці наші прикордонники Богдан Марцонь і Ігор Дзюбак, викрадені фсбшниками 3 жовтня минулого року. За їх звільнення боролися президент, СБУ, наші дипломати, мінська гуманітарна група, колеги-прикордонники", - повідомила І.Геращенко.
Нагадаємо, Україні у результаті обміну у форматі "2 на 2" повернули двох прикордонників, яких у жовтні минулого року затримали на кордоні з РФ.