Президенту Украины доложили об освобождении двух украинцев - Геращенко

"Только что СБУ и глава пограничной службы доложили Президенту Украини, что освобождены из российской тюрьмы наши пограничники Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак, похищенные фсбшниками 3 октября прошлого года. За их освобождение боролись президент, СБУ, наши дипломаты, минская гуманитарная группа, коллеги-пограничники", - сообщила И.Геращенко.

Напомним, Украине в результате обмена в формате "2 на 2" вернули двух пограничников, которых в октябре прошлого года задержали на границе с РФ.