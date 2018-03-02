Президенту Украины доложили об освобождении двух украинцев - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко доложили об освобождении двух украинцев, которых обменяли на россиян в формате "2 на 2". Об этом в Facebook сообщила вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает УНН.
"Только что СБУ и глава пограничной службы доложили Президенту Украини, что освобождены из российской тюрьмы наши пограничники Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак, похищенные фсбшниками 3 октября прошлого года. За их освобождение боролись президент, СБУ, наши дипломаты, минская гуманитарная группа, коллеги-пограничники", - сообщила И.Геращенко.
Напомним, Украине в результате обмена в формате "2 на 2" вернули двух пограничников, которых в октябре прошлого года задержали на границе с РФ.