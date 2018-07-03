Президентський законопроект про скасування недоторканності має більше шансів отримати підтримку Ради – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Законопроект щодо скасування депутатської недоторканності можна розглянути у цей четвер. Президентський законопроект про скасування депутатської недоторканності має більше шансів отримати підтримку Верховної Ради. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.
"Що нам заважає ставити у четвер два законопроекти (щодо скасування депутатської недоторканості – ред.) – депутатський та президентський. Я би ставив обидва – вони мають шанс набрати 226 голосів, а далі остаточне голосування. Я думаю, що депутатський законопроект має мало шансів отримати 300 голосів, але президентський більше шансів. Потрібно рухатись у цьому напрямку", - підкреслив О.Гончаренко.
Крім того, на думку народного депутата, перш ніж йти на канікули парламент повинен розглянути декілька важливих питань.
"ЦВК, недоторканність та судді КСУ", - резюмував О.Гончаренко.
Як повідомляв УНН, Парубій розповів, коли у ВР голосуватимуть за зняття недоторканності.
Представник Президента у парламенті Ірина Луценко пропонує на поточній сесії попередньо схвалити зміни до Конституції стосовно скасування депутатської недоторканості.