Президентский законопроект об отмене неприкосновенности имеет больше шансов получить поддержку Рады - нардеп

"Что нам мешает ставить в четверг два законопроекта (об отмене депутатской неприкосновенности - ред.) - депутатский и президентский. Я бы ставил оба - они имеют шанс набрать 226 голосов, а дальше окончательное голосование. Я думаю, что депутатский законопроект имеет мало шансов получить 300 голосов, но президентский больше шансов. Нужно двигаться в этом направлении", - подчеркнул А.Гончаренко.

Кроме того, по мнению народного депутата, прежде чем идти на каникулы парламент должен рассмотреть несколько важных вопросов.

"ЦИК, неприкосновенность и судьи КСУ", - резюмировал А.Гончаренко.



Как сообщал УНН Парубий рассказал, когда в ВР будут голосовать за снятие неприкосновенности.



Представитель Президента в парламенте Ирина Луценко предлагает на текущей сессии предварительно одобрить изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.