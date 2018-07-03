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Президентский законопроект об отмене неприкосновенности имеет больше шансов получить поддержку Рады - нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности можно рассмотреть в этот четверг. Президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности имеет больше шансов получить поддержку Верховной Рады. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.

"Что нам мешает ставить в четверг два законопроекта (об отмене депутатской неприкосновенности - ред.) - депутатский и президентский. Я бы ставил оба - они имеют шанс набрать 226 голосов, а дальше окончательное голосование. Я думаю, что депутатский законопроект имеет мало шансов получить 300 голосов, но президентский больше шансов. Нужно двигаться в этом направлении", - подчеркнул А.Гончаренко.

Кроме того, по мнению народного депутата, прежде чем идти на каникулы парламент должен рассмотреть несколько важных вопросов.

"ЦИК, неприкосновенность и судьи КСУ", - резюмировал А.Гончаренко.

Как сообщал УНН Парубий рассказал, когда в ВР будут голосовать за снятие неприкосновенности.

Представитель Президента в парламенте Ирина Луценко предлагает на текущей сессии предварительно одобрить изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

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