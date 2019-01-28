Президентські вибори: в Україні буде 198 ОВК та майже 30 тис. ДВК
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. На вибори Президента всього в Україні буде утворено 198 окружних та майже 30 тис. дільничних виборчих комісій, приміщення яких з 22 березня поліція повинна взяти під свою добову охорону. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князев під час колегії МВС щодо комплексу заходів реагування на порушення під час виборів, передає кореспондент УНН.
"До 19 лютого завершиться процес створення окружних, а до 12 березня – дільничних виборчих комісій. Всього в державі буде утворено 198 окружних та майже 30 тис. дільничих виборчих комісій, приміщення яких, починаючи з 22 березня, поліція повинна взяти під свою добову охорону", - сказав він.
Він додав, що реєстрація кандидатів на пост Президента триватиме до 9 лютого.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 38 заяв від кандидатів на вибори Президента України.