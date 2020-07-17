Президентські вибори у США: з'їзд Демократичної партії пройде у "віртуальному режимі" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Представники Демократичної партії США інструктували однопартійців з числа сенаторів, конгресменів і делегатів не брати участь очно в майбутньому в серпні в Мілуокі (штат Вісконсін) національному з’їзді, на якому колишній віце-президент Джозеф Байден буде названий кандидатом в президенти країни. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на лист старшого радника оргкомітету з’їзду Чессні Льюїс, який потрапив в її розпорядження, передає УНН.
“Ми щільно взаємодіяли з владою на місцях, медичною владою та епідеміологами, прийнявши в результаті важке рішення про те, що членам Конгресу не слід планувати поїздку в Мілуокі”, — написала Льюїс. “Жоден делегат не поїде в Мілуокі, а кокуси і інші збори пройдуть у віртуальному режимі”, — додала вона.
Як пояснює газета, дана директива свідчить про те, що з’їзд демократів обмежиться виступами Байдена, кандидата у віце-президенти США і керівництва партії. Решта заходів, включаючи затвердження передвиборної платформи, пройдуть в дистанційному форматі.
Національний з’їзд Демократичної партії США перенесений через пандемію нового коронавірусу на 17-20 серпня. Він пройде в Мілуокі (штат Вісконсін). З’їзд республіканців запланований на 24-27 серпня. Його основні заходи, як очікується, відбудуться в містах Джексонвілл (штат Флорида) і Шарлотт (штат Північна Кароліна).
59-ті вибори президента США заплановані на 3 листопада.
Як писав УНН раніше, в штабі Байдена повідомили, що у нього є 242 млн доларів на кампанію.