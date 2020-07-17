Президентские выборы в США: съезд Демократической партии пройдет в "виртуальном режиме" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Представители Демократической партии США инструктировали однопартийцев из числа сенаторов, конгрессменов и делегатов не участвовать очно в предстоящем в августе в Милуоки (штат Висконсин) национальном съезде, на котором бывший вице-президент Джозеф Байден будет назван кандидатом в президенты страны. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на письмо старшего советника оргкомитета съезда Чессни Льюис, попавшее в ее распоряжение, передает УНН.
“Мы плотно взаимодействовали с властями на местах, медицинскими властями и эпидемиологами, приняв в итоге трудное решение о том, что членам Конгресса не следует планировать поездку в Милуоки”, — написала Льюис. “Ни один делегат не поедет в Милуоки, а кокусы и иные собрания пройдут в виртуальном режиме”, — добавила она.
Как поясняет газета, данная директива свидетельствует о том, что съезд демократов ограничится выступлениями Байдена, кандидата в вице-президенты США и руководства партии. Остальные мероприятия, включая утверждение предвыборной платформы, пройдут в дистанционном формате.
Национальный съезд Демократической партии США перенесен из-за пандемии нового коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Съезд республиканцев запланирован на 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, состоятся в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина).
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
Как писал УНН ранее, в штабе Байдена сообщили, что у него есть 242 млн долларов на кампанию.