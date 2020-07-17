Президентские выборы в США: съезд Демократической партии пройдет в "виртуальном режиме" - СМИ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 85732 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106298 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111181 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 140545 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113045 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 135290 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102855 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102681 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104939 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102220 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Президентские выборы в США: съезд Демократической партии пройдет в "виртуальном режиме" - СМИ

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 • 12595 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Представители Демократической партии США инструктировали однопартийцев из числа сенаторов, конгрессменов и делегатов не участвовать очно в предстоящем в августе в Милуоки (штат Висконсин) национальном съезде, на котором бывший вице-президент Джозеф Байден будет назван кандидатом в президенты страны. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на письмо старшего советника оргкомитета съезда Чессни Льюис, попавшее в ее распоряжение, передает УНН.

“Мы плотно взаимодействовали с властями на местах, медицинскими властями и эпидемиологами, приняв в итоге трудное решение о том, что членам Конгресса не следует планировать поездку в Милуоки”, — написала Льюис. “Ни один делегат не поедет в Милуоки, а кокусы и иные собрания пройдут в виртуальном режиме”, — добавила она.

Как поясняет газета, данная директива свидетельствует о том, что съезд демократов ограничится выступлениями Байдена, кандидата в вице-президенты США и руководства партии. Остальные мероприятия, включая утверждение предвыборной платформы, пройдут в дистанционном формате.

Национальный съезд Демократической партии США перенесен из-за пандемии нового коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Съезд республиканцев запланирован на 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, состоятся в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Как писал УНН ранее, в штабе Байдена сообщили, что у него есть 242 млн долларов на кампанию.

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