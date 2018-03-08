Президентські вибори у Росії відбудуться без участі спостерігачів від Європарламенту

КИЇВ. 8 березня. УНН. Заплановані на 18 березня президентські вибори у Російській Федерації відбудуться без участі спостерігачів від Європейського парламенту. Про це у середу, 7 березня, заявили співголови групи Європарламенту з підтримки демократії Девід Макаллістер та Лінда Макаван, повідомляє УНН з посиланням на сайті Європарламенту.