Президентські вибори у Росії відбудуться без участі спостерігачів від Європарламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Заплановані на 18 березня президентські вибори у Російській Федерації відбудуться без участі спостерігачів від Європейського парламенту. Про це у середу, 7 березня, заявили співголови групи Європарламенту з підтримки демократії Девід Макаллістер та Лінда Макаван, повідомляє УНН з посиланням на сайті Європарламенту.
Так само не буде спостерігачів від Європарламенту на президентських виборах в Азербайджані, йдеться у повідомленні.
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“Європарламент не спостерігатиме за цим електоральним процесом і як наслідок не коментуватиме ні цей процес, ані результати, які будуть оголошені після того”, — зазначається на сайті Європарламенту. Жоден окремий євродепутат не отримав мандата спостерігати чи коментувати електоральні процеси від імені Європейського парламенту. Водночас, якщо окремі євродепутати таки вирішать спостерігати за виборами, то вони робитимуть це за власною ініціативою, і жодні їхні заяви або дії не будуть пов’язані з Європарламентом.
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Пропозиції офіційних російських організацій деяким міжнародним спостерігачам покрити витрати на подорож та проживання суперечать етичним принципам спостереження за виборами, — наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України закликало кримчан не брати участі у незаконних виборах Президента Російської Федерації на території півострова, не підтримувати нелегітимні вибори та утриматися від будь-яких дій та кроків щодо участі в президентських виборах на тимчасово окупованій території України – Автономної Республіки Крим та м. Севастополі.