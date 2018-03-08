Президентские выборы в России пройдут без участия наблюдателей от Европарламента
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Запланированные на 18 марта президентские выборы в Российской Федерации пройдут без участия наблюдателей от Европейского парламента. Об этом в среду, 7 марта, заявили сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид Макаллистер и Линда Макаван, сообщает УНН со ссылкой на сайте Европарламента.
Так же не будет наблюдателей от Европарламента на президентских выборах в Азербайджане, говорится в сообщении.
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“Европарламент не будет наблюдать за этим электоральным процессом и как следствие не будет комментировать ни этот процесс, ни результаты, которые будут объявлены после того”, — отмечается на сайте Европарламента. Ни один отдельный евродепутат не получил мандата наблюдать или комментировать электоральные процессы от имени Европейского парламента. В то же время, если отдельные евродепутаты таки решат наблюдать за выборами, то они будут делать это по собственной инициативе, и никакие их заявления или действия не будут связаны с Европарламентом.
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Предложения официальных российских организаций некоторым международным наблюдателям покрыть расходы на путешествие и проживание противоречат этическим принципам наблюдения за выборами, — отмечается в сообщении.
Напомним, министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало крымчан не участвовать в незаконных выборах Президента Российской Федерации на территории полуострова, не поддерживать нелегитимные выборы и воздержаться от любых действий и шагов по участию в президентских выборах на временно оккупированной территории Украина — Автономной Республики Крым и г.Севастополе.