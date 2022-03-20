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Президентка НОК Литви пожертвувала олімпійське золото постраждалим від війни в Україні

Президентка НОК Литви пожертвувала олімпійське золото постраждалим від війни в Україні

Київ • УНН

 • 126313 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Віце-президент ЄОК і член НОК Дайна Гудзіневічюте передала свою золоту медаль Олімпійських ігор у Сіднеї 2000 року неурядовій організації "StrongTogether", яка допомагає українським людям, які постраждали від війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Європейських олімпійських комітетів.

Деталі

Колишня литовська спортсменка назвала незбагненим дії, які відбуваються на території України та вважає надання своєї медалі символічним виразом подяки за доброту українських людей у страшній війні.

Цитата

"Спорт і олімпізм символізують мир і єдність світу. Те, що зараз переживає Україна та її народ, є незбагненним і дуже болючим. Ми всією душею підтримуємо народ України, її спортсменів та всю олімпійську спільноту. Ми робимо внесок у спільні зусилля всіма можливими способами. Моя олімпійська медаль – це символічний вираз подяки за доброту людей у ​​цій страшній війні", – сказала Гудзіневічюте, яка також є президентом Національного олімпійського комітету Литви.

Організація "Сильні разом" допомагає людям, які тікають від війни в Україні, зокрема представникам спортивної та олімпійської спільноти. Олімпійська медаль була вручена на знак подяки компанії, яка зробила найбільший фінансовий внесок у підтримку постраждалого населення України.

Довідка

Гудзіневічюту виграла золоту медаль на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї у стендовій стрільбі (трап). Вона була першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної Литви.

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