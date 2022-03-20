Президент НОК Литвы пожертвовала олимпийское золото пострадавшим от войны в Украине

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Бывшая литовская спортсменка назвала непостижимым действия, которые происходят на территории Украины и считает предоставления своей медали символическим выражением благодарности за доброту украинских людей в страшной войне.

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"Спорт и олимпизм символизируют мир и единство мира. То, что сейчас переживает Украина и ее народ, является непостижимым и очень болезненным. Мы всей душой поддерживаем народ Украины, ее спортсменов и все олимпийское сообщество. Мы вносим вклад в совместные усилия всеми возможными способами. Моя олимпийская медаль-это символическое выражение благодарности за доброту людей в этой страшной войне", - сказала Гудзиневичюте, которая также является президентом Национального Олимпийского Комитета Литвы.



Организация "Сильные вместе" помогает людям, которые бегут от войны в Украине, в частности представителям спортивного и олимпийского сообщества. Олимпийская медаль была вручена в знак благодарности компании, которая сделала наибольший финансовый вклад в поддержку пострадавшего населения Украины.



Справка



Гудзиневичюте выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в стендовой стрельбе (трап). Она была первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Литвы.