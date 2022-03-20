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Президент НОК Литвы пожертвовала олимпийское золото пострадавшим от войны в Украине

Президент НОК Литвы пожертвовала олимпийское золото пострадавшим от войны в Украине

Киев • УНН

 • 126310 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Вице-президент ЕОК и член НОК Дайна Гудзиневичюте передала свою золотую медаль Олимпийских игр в Сиднее 2000 года неправительственной организации "StrongTogether", которая помогает украинским людям, которые пострадали от войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Европейских олимпийских комитетов.

Детали

Бывшая литовская спортсменка назвала непостижимым действия, которые происходят на территории Украины и считает предоставления своей медали символическим выражением благодарности за доброту украинских людей в страшной войне.

Цитата

"Спорт и олимпизм символизируют мир и единство мира. То, что сейчас переживает Украина и ее народ, является непостижимым и очень болезненным. Мы всей душой поддерживаем народ Украины, ее спортсменов и все олимпийское сообщество. Мы вносим вклад в совместные усилия всеми возможными способами. Моя олимпийская медаль-это символическое выражение благодарности за доброту людей в этой страшной войне", - сказала Гудзиневичюте, которая также является президентом Национального Олимпийского Комитета Литвы.

Организация "Сильные вместе" помогает людям, которые бегут от войны в Украине, в частности представителям спортивного и олимпийского сообщества. Олимпийская медаль была вручена в знак благодарности компании, которая сделала наибольший финансовый вклад в поддержку пострадавшего населения Украины.

Справка

Гудзиневичюте выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в стендовой стрельбе (трап). Она была первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Литвы.

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