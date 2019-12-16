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Президентка Естонії просить звільнити главу МВС після слів про фінську прем'єрку

Президентка Естонії просить звільнити главу МВС після слів про фінську прем'єрку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президентка Естонії Керсті Кальюлайд попросила прем’єр-міністра Юрі Ратаса відправити у відставку главу МВС березня Хельме після того, як той різко розкритикував главу уряду Фінляндії Санну Марін. Про це президентка Естонії заявила в інтерв’ю газеті Postimees в понеділок, передає УНН.

“Я попросила прем’єр-міністра зважити можливість звільнити міністра внутрішніх справ з посади, — сказала вона. — Неможливо одночасно бути приватною особою або головою партії і в той же час не зважати на те, що твої слова демонструють позицію уряду. На сьогоднішній день це позиція , виражена членом уряду Естонської Республіки, саме так її і слід розглядати”. Кальюлайд додала, що Ратас “не сприйняв це всерйоз”.

Раніше в понеділок лідер Партії реформ Кая Каллас заявила, що якщо прем’єр-міністр Юрі Ратас до кінця дня не відправить у відставку Марта Хельме, її політична сила ініціює стосовно голови МВС вотум недовіри в парламенті.

Також, як повідомляли ЗМІ, міністр внутрішніх справ та член EKRE Март Хельме заявив, що просить вибачення у фінського прем’єр-міністра Санні Марін. Хельме заявив, що його слова були принизливими, а схвальними. “Їх можна інтерпретувати, як визнання, що навіть з низького соціального рівня можна піднятися до високої політики, — сказав Хельме. — Якщо хтось це неправильно зрозумів, завдяки акцентам естонських журналістів, то я хочу сказати, що прошу вибачення у прем’єр-міністра Фінляндії, якщо це непорозуміння подіяло і в Фінляндії”.

Додамо, що напередодні, міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме в передачі “Räägime asjast” на комерційній радіостанції TRE Raadio сказав: “Я в зв’язку з цим нагадав би слова Володимира Ульянова-Леніна про те, що будь-яка куховарка може стати міністром, або як він там висловився. А ось тут ми якраз і бачимо, як продавчиня піднялася до прем’єр-міністра, а також як деякі інші вуличні активісти і неосвічені люди також вибилися в члени уряду”.

Варто нагадати, що очільник естонського МВС вже відзначався скандалами, зокрема — на початку вересня він наказав розібратися, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України, які масово приїжджають до Естонії.

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