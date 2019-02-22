Президенти України, Литви та Польщі обговорили додаткові санкції проти Росії

"Ми говорили щодо додаткових санкцій навколо Керчі, бо ми знаємо, що це означає, коли на тебе нападають… Ми продовжуємо всебічну підтримку України, бо йдеться не лише про стабілізацію України, а й про безпеку балтійського регіону", - зазначила Грибаускайте.

Вона схвалила те, що всі європейські країни підтримали політичне рішення про розширення списку російських функціонерів, які підпадатимуть під санкції.

"Мета санкцій – показати, що Європейський Союз не сприймає цього (агресію Росії - ред.) і буде тиснути на Росію далі, а якщо Росія не буде підтримувати діалогу щодо України і надалі проводитиме агресивну політику в районі Керчі, то тиск посилиться", - додала президент Литви.

Нагадаємо, посли ЄС погодили продовження персональних санкцій проти РФ.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ Литовської Республіки заявило, що санкції проти Російської Федерації повинні діяти до повного повернення окупованого Криму Україні.