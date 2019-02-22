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Президенти України, Литви та Польщі обговорили додаткові санкції проти Росії

Президенти України, Литви та Польщі обговорили додаткові санкції проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президенти України, Литви та Польщі під час перемовин у польському Любліні обговорили можливість запровадження додаткових санкцій щодо Росії за агресію у Керченській протоці. Про це заявила президент Литви Даля Грибаускайте на спільній прес-конференції з українським та польським колегами у Любліні, передає УНН.

"Ми говорили щодо додаткових санкцій навколо Керчі, бо ми знаємо, що це означає, коли на тебе нападають… Ми продовжуємо всебічну підтримку України, бо йдеться не лише про стабілізацію України, а й про безпеку балтійського регіону", - зазначила Грибаускайте.

Вона схвалила те, що всі європейські країни підтримали політичне рішення про розширення списку російських функціонерів, які підпадатимуть під санкції.

"Мета санкцій – показати, що Європейський Союз не сприймає цього (агресію Росії - ред.) і буде тиснути на Росію далі, а якщо Росія не буде підтримувати діалогу щодо України і надалі проводитиме агресивну політику в районі Керчі, то тиск посилиться", - додала президент Литви.

Нагадаємо, посли ЄС погодили продовження персональних санкцій проти РФ.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ Литовської Республіки заявило, що санкції проти Російської Федерації повинні діяти до повного повернення окупованого Криму Україні.

Українські Національні Новини

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