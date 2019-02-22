Президенты Украины, Литвы и Польши обсудили дополнительные санкции против России

"Мы говорили о дополнительных санкций вокруг Керчи, потому что мы знаем, что это значит, когда тебя нападают... Мы продолжаем всестороннюю поддержку Украине, поскольку речь идет не только о стабилизации Украины, но и о безопасности Балтийского региона", - отметила Грибаускайте.

Она одобрила то, что все европейские страны поддержали политическое решение о расширении списка российских функционеров, которые будут подпадать под санкции.

"Цель санкций - показать, что Европейский Союз не приемлет этого (агрессию России - ред.) и будет давить на Россию дальше, а если Россия не будет поддерживать диалог по Украине и в дальнейшем будет проводить агрессивную политику в районе Керчи, то давление усилится", - добавила президент Литвы.

Напомним, послы ЕС согласовали продление персональных санкций против РФ.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Литовской Республики заявило, что санкции против Российской Федерации должны действовать до полного возврата оккупированного Крыма Украине.