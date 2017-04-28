Президента закликали заборонити діяльність російського пошуковця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали заборонити діяльність компанії "Яндекс" в Україні в інтересах національної безпеки. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України, передає УНН.
“Заборонити діяльність компанії "Яндекс" в Україні і накласти відповідні санкції на неї в інтересах національної безпеки та оборони. Вищезгадане компанія здійснює експансію в Україні і фінансується російським капіталом, що становить загрозу національній безпеці”, — йдеться в тексті петиції №22/036139-еп.
Автором петиції виступив Василь Кужільний.
Петиція була зареєстрована 28 квітня і наразі набрала 6 голосів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 91 день.
Нагадаємо, 19 квітня Президента України Петра Порошенка закликали створити притулки для тварин, які б підтримувалися державою.