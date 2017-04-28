Президента призвали запретить деятельность российского поисковика в Украине

"Запретить деятельность компании "Яндекс" в Украине и наложить соответствующие санкции на нее в интересах национальной безопасности и обороны. Вышеупомянутое компания осуществляет экспансию в Украину и финансируется российским капиталом, представляет угрозу национальной безопасности", - говорится в тексте петиции №22/036139-эп.

Автором петиции выступил Василий Кужильный.

Петиция была зарегистрирована 28 апреля и пока набрала 6 голосов из 25 тыс. необходимых. К концу сбора подписей осталось 91 день.

Напомним, 19 апреля Президента Украины Петра Порошенко призвали создать приюты для животных, которые поддерживались государством.