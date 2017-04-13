Президента закликали узаконити смертну кару для суддів, прокурорів і міністрів

“Примусово за замовчуванням прийняти справедливий закон смертної кари для суддів, прокурорів, чиновників, міністрів... Закон про смертну кару актуальний для державної влади”, — йдеться у тексті петицій № 22/035809-еп.

Автор петиції виступив Дмитро Потапов.

Петиція була зареєстрована 13 квітня і наразі набрала 2 голоси із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишився 91 день.

Нагадаємо, 7 квітня президента України Петра Порошенка закликали звільнити з посади голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталію Корчак.