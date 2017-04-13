Президента закликали узаконити смертну кару для суддів, прокурорів і міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали прийняти закон про смертну кару для суддів, прокурорів, чиновників та міністрів. Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних петицій Президенту України, передає УНН.
“Примусово за замовчуванням прийняти справедливий закон смертної кари для суддів, прокурорів, чиновників, міністрів... Закон про смертну кару актуальний для державної влади”, — йдеться у тексті петицій № 22/035809-еп.
Автор петиції виступив Дмитро Потапов.
Петиція була зареєстрована 13 квітня і наразі набрала 2 голоси із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишився 91 день.
Нагадаємо, 7 квітня президента України Петра Порошенка закликали звільнити з посади голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталію Корчак.