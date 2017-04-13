Президента призвали узаконить смертную казнь для судей, прокуроров и министров

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63036 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107576 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165192 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121233 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119479 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114079 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105280 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156839 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президента призвали узаконить смертную казнь для судей, прокуроров и министров

Президента призвали узаконить смертную казнь для судей, прокуроров и министров

Киев  •  УНН

 • 19244 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали принять закон о смертной казни для судей, прокуроров, чиновников и министров. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций Президенту Украины, передает УНН.

"Принудительно по умолчанию принять справедливый закон смертной казни для судей, прокуроров, чиновников, министров ... Закон о смертной казни актуален для государственной власти", - говорится в тексте петиции № 22/035809-эп.

Автор петиции выступил Дмитрий Потапов.

Петиция была зарегистрирована 13 апреля и пока набрала 2 голоса из 25 тыс. необходимых. К концу сбора подписей остался 91 день.

Напомним, 7 апреля Президента Украины Петра Порошенко призвали освободить от должности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак.

Украинские Национальные Новости

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