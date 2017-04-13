Президента призвали узаконить смертную казнь для судей, прокуроров и министров

"Принудительно по умолчанию принять справедливый закон смертной казни для судей, прокуроров, чиновников, министров ... Закон о смертной казни актуален для государственной власти", - говорится в тексте петиции № 22/035809-эп.

Автор петиции выступил Дмитрий Потапов.

Петиция была зарегистрирована 13 апреля и пока набрала 2 голоса из 25 тыс. необходимых. К концу сбора подписей остался 91 день.

Напомним, 7 апреля Президента Украины Петра Порошенко призвали освободить от должности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак.