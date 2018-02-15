Президента закликали перейменувати АР Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали перейменувати Автономну республіку Крим на Кримську область. Відповідна петиція створена на сайті електронних петицій до Президента, передає УНН.
"Ініціювати перейменування "Автономна республіка Крим" на "Кримська область", - йдеться в повідомленні петиції.
Петиція опублікована 12 лютого, автором є Анатолій Бобров. На даний момент зібрано лише 4 підписи з 25 тисяч необхідних.
Нагадаємо, також на офіційному сайті Адміністрації Президента України зареєстрована петиція з проханням заборонити розміщення реклами вздовж усіх доріг задля зменшення числа ДТП та смертності на дорогах.