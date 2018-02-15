Президента призвали переименовать АР Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали переименовать Автономную республику Крым на Крымскую область. Соответствующая петиция создана на сайте электронных петиций к Президенту, передает УНН.
"Инициировать переименование "Автономная республика Крым" на "Крымская область", - говорится в сообщении петиции.
Петиция опубликована 12 февраля, автором является Анатолий Бобров. На данный момент собрано лишь 4 подписи из 25000 необходимых.
Напомним, также на официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой запретить размещение рекламы вдоль всех дорог для уменьшения числа ДТП и смертности на дорогах.