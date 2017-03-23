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Президента тримають у курсі подій на складі боєприпасів на Харківщині з третьої ночі - С.Цеголко

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Президента України Петра Порошенка тримають у курсі подій на складі боєприпасів з третьої години ночі, ухвалено рішення про збільшення радіусу евакуації до 10 кілометрів. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у Facebook, передає УНН.

"Починаючи з 3-ї ночі глава Харківської ОДА і міністр оборони доповідали Петрові Порошенкові про ситуацію в районі Балаклії.
Ухвалено рішення про збільшення радіусу евакуації до 10 кілометрів. Уже евакуйовано 20 тисяч людей. За даними, Юлії Світличної, на щастя жертв і поранених немає", - повідомив С.Цеголко.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

Українські Національні Новини

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