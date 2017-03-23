Президента держат в курсе событий на складе боеприпасов в Харьковской области с трех ночи - С.Цеголко

"Начиная с 3-х ночи глава Харьковской ОГА и министр обороны докладывали Петру Порошенко о ситуации в районе Балаклеи.

Принято решение об увеличении радиуса эвакуации до 10 километров. Уже эвакуированы 20 тысяч человек. По данным, Юлии Светличной, к счастью жертв и раненых нет ", - сообщил С.Цеголко.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов . Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек .

Город Балаклея отключен от газоснабжения . Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта .

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства .