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Президента держат в курсе событий на складе боеприпасов в Харьковской области с трех ночи - С.Цеголко

Киев • УНН

 • 9318 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президента Украины Петра Порошенко держат в курсе событий на складе боеприпасов с трех часов ночи, принято решение об увеличении радиуса эвакуации до 10 километров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook, передает УНН.

"Начиная с 3-х ночи глава Харьковской ОГА и министр обороны докладывали Петру Порошенко о ситуации в районе Балаклеи.
Принято решение об увеличении радиуса эвакуации до 10 километров. Уже эвакуированы 20 тысяч человек. По данным, Юлии Светличной, к счастью жертв и раненых нет ", - сообщил С.Цеголко.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов . Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек .

Город Балаклея отключен  от газоснабжения . Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта .

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства .

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