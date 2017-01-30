Президента Сирії Б.Асада госпіталізували у критичному стані - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент Сирії Башар Асад перебуває у лікарні у тяжкому стані, він прикутий до ліжка. Про це пише TheDailysabah, передає УНН.
У той же час ліванська газета Аl-Mustaqbal повідомила в суботу, що Б.Асад був госпіталізований із ішемічним інсультом.
При цьому в заяві режиму Асада, опублікованій на Facebook, повідомляється, що він знаходиться в хорошому стані.
Як повідомляв УНН, режим Башара Асада і його прихильники продовжують активно порушувати режим припинення вогню в Сирії.