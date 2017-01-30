Президента Сирии Б.Асада госпитализировали в критическом состоянии - СМИ

В то же время ливанская газета Аl-Mustaqbal сообщила в субботу, что Б.Асад был госпитализирован с ишемическим инсультом.

При этом в заявлении режима Асада, опубликованном на Facebook, сообщается, что он находится в хорошем состоянии.

Как сообщал УНН, режим Башара Асада и его сторонники продолжают активно нарушать режим прекращения огня в Сирии.