Президента Ірландії закликали прояснити позицію щодо війни в Україні після суперечливого листа його дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президента Ірландії Майкла Гіґґінса закликають "чітко висловити рішучу підтримку" ірландців Україні після того, як його дружина написала суперечливий лист про війну. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Sky News.
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Цього тижня перша леді Ірландії Сабіна Гіґґінс написала листа до Irish Times з критикою попередньої редакційної статті про російсько-українську війну. У ньому вона зазначила, що бої триватимуть, поки світ не переконає президента рф володимира путіна і президента України Володимира Зеленського "погодитися на припинення вогню та переговори".
Критики листа припустили, що перша леді цим листом прирівняла дії росії та України, а сенатори від партій коаліційного уряду Ірландії висловили стурбованість.
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"Пані Гіґґінс має право на свою особисту думку та на її висловлення, хоча я вважаю, що вона абсолютно неправа, намагаючись побачити еквівалентність у позиціях України та росії", - заявив сенатор Малкольм Бірн і додав: "Однак рішення опублікувати лист на сайті президента викликає серйозні запитання. Президент Ірландії зараз має чітко висловити рішучу підтримку українському народові від народу Ірландії та те, що ми вважаємо росію відповідальною за війну та варварство."
Sky News зазначає, що лист був видалений з сайту президента.
Раніше
Під час візиту в Україну на початку липня прем’єр-міністр Ірландії Міхола Мартін заявив, що Дублін допомагатиме з відбудовою України.