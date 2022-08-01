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Президента Ирландии призвали прояснить позицию по войне в Украине после противоречивого письма его жены

Президента Ирландии призвали прояснить позицию по войне в Украине после противоречивого письма его жены

Киев • УНН

 • 752715 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Президента Ирландии Майкла Гиггинса призывают "четко выразить решительную поддержку" ирландцев Украине после того, как его жена написала противоречивое письмо о войне. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Sky News.

Детали

На этой неделе первая леди Ирландии Сабина Гиггинс написала письмо Irish Times с критикой предыдущей редакционной статьи о российско-украинской войне. В нем она отметила, что бои будут продолжаться, пока мир не убедит президента россии владимира путина и президента Украины Владимира Зеленского "согласиться на прекращение огня и переговоры".

Критики письма предположили, что первая леди этим письмом уравняла действия россии и Украины, а сенаторы от партий коалиционного правительства Ирландии выразили обеспокоенность.

Цитата

"Госпожа Гиггинс имеет право на свое личное мнение и на его высказывание, хотя я считаю, что она абсолютно неправа, пытаясь увидеть эквивалентность в позициях Украины и россии", - заявил сенатор Малкольм Бирн и добавил: "Однако решение опубликовать письмо на сайте президента вызывает серьезные вопросы: Президент Ирландии сейчас должен четко выразить решительную поддержку украинскому народу от народа Ирландии и то, что мы считаем россию ответственной за войну и варварство."

Sky News отмечает, что письмо было удалено с сайта президента.

Ранее

Во время визита в Украину в начале июля премьер-министр Ирландии Михола Мартин заявил, что Дублин будет помогать с восстановлением Украины.

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